В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о санкциях

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков выразил согласие с российским предпринимателем Олегом Дерипаской в том, что санкции — это разновидность гибридной войны.

Ранее Дерипаска заявил, что «санкции — это орудие самой настоящей современной гибридной войны», а действия людей, которые провоцируют введение новых антироссийских ограничительных мер, нужно квалифицировать как измену Родине.

«Однозначно можно согласиться с ним в том, что, безусловно, вот эти рестрикции... Это действительно разновидность гибридной войны», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

При этом Песков уточнил, что санкции — это рестрикции, которые легитимизированы с точки зрения международного права, так как они принимаются по решению Совбеза ООН.

«Другими словами, рестрикции, которые вводит, допустим, Вашингтон, их вряд ли уже можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что об инициативе Дерипаски услышат и депутаты, и глава государства.

«Посмотрим, приведет ли это к формулированию законодательной инициативы. Пока об этом я точно сказать не могу», — резюмировал представитель Кремля.