В РФ может навсегда измениться система оформления пенсий

В нашей стране может навсегда измениться система оформления пенсий. С инициативой полностью перевести на её дистанционный порядок, который был введен во время пандемии коронавируса, выступило Минэкономразвития РФ, передаёт «Газета.ru».

В ведомстве при этом сначала предложили распространить удалённый формат работы ПФР на весь 2021 год. Если этот эксперимент признают успешным, тогда, возможно, будет принято решение сделать его бессрочным.

Кроме того, предлагается дать доступ к некоторым дистанционным сервисам и тем гражданам, которые живут за пределами России. Таким образом, для них станут доступны назначение и выплата пенсий.

Напомним, само дистанционное оформление пенсионных выплат было введено на фоне пандемии COVID-19. В ПФР поясняли, что основная часть пенсий сейчас оформляется удаленно по электронным заявлениям. Их, в частности, можно подать через личный кабинет фонда или на сайте Госуслуг. Доля таких обращений составляет сейчас около 70%.