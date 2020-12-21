В России могут ввести карточки на продукты для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки для малоимущих на базовые продукты питания, передает РИА «Новости».

Она также уверена, что власти должны рассмотреть вариант выделения социального питания или товаров первой необходимости для малоимущих. Инициативу Оглоблина направила в правительство.

В декабре текущего года подорожание базовых продуктов питания неоднократно обсуждалось на правительственном уровне. 9 декабря президент Владимир Путин заявил в ходе совещания, что Россия не должна повторить продовольственные проблемы СССР, когда был дефицит выпускаемой продукции.

«А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — заявил президент. Он также подверг критике действия главы Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты. В свою очередь премьер Михаил Мишустин отмечал, что о проблемах с ростом цен на продукты стало ясно еще осенью, но ответственные министерства и ведомства «упустили ситуацию».

