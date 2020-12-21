В России оценили эффективность вакцины «Спутника V» против новой мутации коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил эффективность вакцины «Спутника V» против новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании. По его словам наша вакцина эффективна против новой мутации коронавирус, передаёт РИА Новости.

«Вакцина «Спутник V» также эффективна против новой мутации, как и против существующих штаммов. Российская вакцина уже неоднократно показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке», – пояснил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Именно с ней связано быстрое распространение этой смертельной болезни на юго-востоке Англии. В этой связи глава британского Кабмина Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке и востоке Англии до 30 декабря введены новые карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Жители этих регионов не должны выезжать за их пределы и им рекомендуется по возможности не выходить из дома.

Джонсон в ходе специальной пресс-конференции заявил, что новая мутация COVID-19, которая ранее была выявлена в Великобритании, на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Несмотря на то, что по его словам, эта мутация коронавируса не вызывает более тяжёлые формы заболевания и не отличается более высокой смертностью, чрезвычайный комитет Cobra британского правительства объявил об экстренном заседании.

Руководить им станет лично премьер-министр. В ходе совещания будут обсуждаться не только вопросы безопасности и меры защиты британских поданных в условиях эпидемиологической угрозы, но прежде всего, вопросы международных перевозок, в частности, устойчивый поток грузов в Великобританию и из неё.