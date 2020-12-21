В России за сутки выявлено 29,3 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 29 350 новых пациентов, передает оперштаб. Сообщается также, что это максимальный показатель с начала пандемии. Нарастающим итогом в стране выявлено за все время эпидемии 2 877 727 заболевших COVID. В относительном выражении прирост, по данным штаба, не превышает 1%.

За сутки от инфекции скончались 493 пациента, днем ранее число летальных исходов достигло 511 человек. В общей сложности от COVID в России умерли 51 351 человек. Поправились и выписаны 2 млн 295 362 пациента, в том числе 19 705 за последние сутки.

На первом месте среди регионов РФ по числу заболевших новым коронавирусом за сутки остается Москва – 7797 новых диагнозов. На втором месте - Петербург с показателем в 3752 заболевших. Замыкает тройку антирейтинга Московская область, где выявлено 1523 новых больных COVID. В пятерке – Нижегородская область (+501) и Свердловская область (+396). В десятку вошли Архангельская и Псковская области, где зафиксировано по 394 случая инфекции за сутки, Ростовская область (+387), Карелия (+392) и Воронежская область (+384).

