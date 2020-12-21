В России зарегистрировали около 10 препаратов от COVID

В России с начала пандемии зарегистрировано более 10 препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Зарегистрировано больше 10 препаратов за очень короткий промежуток времени. На моей памяти это впервые», — рассказал чиновник. Он уточнил, что в общей сложности в России развернуто 278 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также подозрением на нее.

Мурашко также напомнил, что к концу недели могут завершиться исследования препарата «Спутника V» на добровольцах старше 60 лет.

«Мы надеемся, что где-то после 23-24 числа завершатся непосредственно исследования, документы будут оценены экспертами и пройдет пересмотр показаний», — резюмировал министр. Он напомнил, что о правилах профилактики заболевания необходимо помнить, несмотря на появление вакцины.

Ранее сообщалось, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в России составил 29 350 новых пациентов. Показатель стал максимальным с начала пандемии. Нарастающим итогом в стране выявлено за все время эпидемии 2 877 727 заболевших COVID. За сутки от инфекции скончались 493 пациента. В общей сложности от COVID в России умерли 51 351 человек. Поправились и выписаны 2 млн 295 362 пациента, в том числе, 19 705 — за последние сутки.