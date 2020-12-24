25 декабря на Большой сцене МХАТ им. М. Горького – премьера: реконструкция постановки «Вишневый сад» 1988 года

«Вишневый сад» прожил на сцене МХАТ несколько жизней. Спектакль 1988 года в сценографии Владимира Серебровского, режиссер – Сергей Данченко, в главной роли – Татьяна Доронина. Режиссеры 2017 года – Михаил Кабанов, Валентин Клементьев, в главной роли – Лидия Матасова. И вот теперь – новая жизнь, реконструкция: режиссер 2020 года - Валентин Клементьев, в главной роли – большая актриса, заслуженная артистка России, звезда «Ленкома», сыгравшая Кончиту в «Юноне и Авось» и Анну Болейн в «Королевских играх», Анна Большова.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:

«Вишневый сад» - еще одна историческая реконструкция важного для нашего театра спектакля, с выдающимися декорациями Владимира Глебовича Серебровского. Последнего, как это ни странно звучит, театрального художника Серебряного века, жившего тогда, когда Серебряного века уже не было. Только сейчас мы понимаем какого уровня художник работал когда-то в нашем театре. Удивительный талант. Его декорации к «Вишневому саду», спектаклю 1988 года, были даже более чеховские, чем во время Станиславского и Немировича-Данченко.

Серебровский, безусловно, основа спектакля «Вишневый сад» версии 2020. Его характеристика и суть. Реальность, магия и мистика. И именно на него опирается МХАТ, когда говорит о реконструкции. Если в прошлых реконструкциях спектаклей «Три сестры» и «Синяя птица» театром проводилась настоящая реставрация - счищалась пыль, чтобы обнаружить фрески, то в «Вишневом саде» реконструкция оставляет некий зазор для режиссерской интерпретации. Чтобы зритель почувствовал живое дыхание Чехова. Молодые артисты, не испорченные советскими и постсоветскими штампами театра, большая артистка Большова и теплые декорации великого художника Серебровского возвращают нас в ту эпоху истории русского театра, когда МХАТ был Московским Художественным театром.

Режиссер реконструкции спектакля, который был поставлен в МХАТ им. М. Горького в 1988 году Сергеем Данченко, Валентин Клементьев, долгие годы играл в этом спектакле. Клементьев считает: в постановке есть актуальность, она и диктует необходимость продления жизни спектаклю. Пьесы Чехова потому и бессмертны, что они открывают разным постановщикам в разные периоды совершенно новые смыслы, выдвигают на передний план то одних, то других героев.

Валентин Клементьев, народный артист России, режиссер МХАТ им. М. Горького:

Нашей главной задачей было сохранение сценического оформления, выдающегося пространственного решения. Но мы не копируем спектакль, а хотим по-новому осмыслить текст. Спектакль поставлен 30 лет назад, с тех пор изменились технологии актерского существования. Это не значит, что мы все перечеркиваем, но то, что было актуально для 88 года, когда шла перестройка, когда в русском театре началось обновление в сторону визуальной условности, когда стали меняться актерские техники и способы работы над ролью - к 2020 году перестало быть таковым. Мы делаем абсолютно традиционный психологический театр.

Однако назвать классической реконструкцией спектакль 88 года сложно по той причине, что реконструкция МХАТ еще глубже – это попытка заглянуть в то время, в ту эпоху, 115 лет назад. Время, о котором мы мало что знаем: что такое конец Империи, конец капитализма, система взаимоотношений помещиков и крестьян, социальная структура, отмена крепостного права – именно об этом значительная часть чеховского текста, вот почему современники Чехова прекрасно понимали отношения Фирса и Раневской. Эти тонкости творческая группа и актеры хотят донести до зрителей, для чего им пришлось погрузиться в исторический материал и учебники истории.

Принципиальным решением для режиссера стало то, что в спектакле играют очень молодые артисты. «Это попытка скорректировать пьесу в соответствии с возрастом, который был у героев Чехова. Обычно в чеховских спектаклях играют ведущие актеры, которые зачастую много старше своих героев. Чехова ставят, ориентируясь на элиту, полагая, что молодежь ничего не поймет. Но мы хотим, чтобы именно молодежь поняла «Вишневый сад», - говорит Валентин Клементьев.

Еще одной отличительной особенностью спектакля станет отсутствие тотального режиссерского подхода: это не авторский спектакль, где режиссер придумывает некую концепцию, делает технологическое оформление и перекраивает текст. Это спектакль той эпохи русского театра, когда Его Величество актер был главным и доминирующим. Традиционный подход, где нет никакого третьего плана и второго дна. Русский театр как он есть.

Контекст

1899 год. В новом столетии будет надломлена ветка времени, грядет смена главных действующих лиц эпохи. Чехов, у которого туберкулез, уезжает в Ялту, и создает свою последнюю пьесу – специально для МХТ - «Вишневый сад». Премьера прошла за несколько месяцев до смерти Чехова и за год до революционного восстания 1905 года.

Произнесите слово «черешневый». Так и пьеса – должна была называться «Вишневый сад», с ударением на «и». Но это о том, какой сад, из чего он, это о материальном. «Вишнёвый!» - восклицает автор, придя на репетицию. И это о времени, о родном гнезде, о цвете воздуха, о ностальгии по юности, по чистоте. Чехов через эту перестановку ударения показывает разницу между привычным и неизвестным, между пошлостью быта и отчаянной романтикой. Старое уходит, а новое все берет нахрапом, без сантиментов и мягкотелости.

Владимир Глебович Серебровский (13 ноября 1937, Самара — 13 апреля 2016, Москва) - советский и российский театральный художник, народный художник Российской Федерации (2007), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998), член Союза Художников и Союза Театральных деятелей, член комиссии по сценографии Союза театральных деятелей, главный художник МХАТ им. Горького. После окончания ВГИКа Серебровский работал во многих театрах Москвы, СССР и зарубежья. Параллельно занимался станковой живописью, участвовал в московских и международных выставках. В. Г. Серебровский, много путешествовал по востоку: Индии, Непале, Японии, где обучался медитационным практикам и изучал написание мандал, так родился его художественный цикл иллюстраций к индийскому эпосу «Рамаяна», работы из которой были так же экспонированы в Калькутте.

В 1988 году Татьяна Доронина пригласила Владимира Серебровского на должность главного художника МХАТ им. М. Горького. Его первый спектакль «Вишневый сад» имел оглушительный успех. Вплоть до своей кончины художник создавал удивительные по красоте картины, погружающие зрителя в атмосферу той или иной эпохи.

Работы Серебровского хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Театральном музее им. А. А. Бахрушина, музее музыкальной культуры им. М. Глинки, музее детских театров, Саратовской картинной галерее, музее МХАТ, Таджикском городском музее, а также в частных коллекциях России, Германии, Англии, Франции, Японии, реализовывались на аукционах.

В МХАТ им. М. Горького так же сделал сценографию «Французский квартал» Т. Уильямса 1990, «Белая гвардия» М. Булгакова 1991, «Аввакум» В. Малягина 1992, «Лес» А. Островского 1993, «Мы идём смотреть „Чапаева“» О. Данилова 1993, «Мадам Александра» Ж. Ануя 1993, «Доходное место» А. Островского 1994, «Теркин жив и будет» А. Твардовского 1995, «Версия „Англетер“» А. Яковлева 1995, «Семейные праздники» В. Белова 1996, «Зыковы» М. Горького 1996, «Её друзья» В. Розова 1997, «Дама-невидимка» П. Кальдероне 1997, «Весь Ваш Антоша Чехов» («Юбилей», «Медведь») А. Чехова 1988, «В день свадьбы» В. Розова 1988, «Без вины виноватые» А. Островского 2000, «Униженные и оскорблённые» по Ф. Достоевскому 2001, «Контрольный выстрел» С. Говорухина, Ю. Полякова 2001, «Был один человек» А. Кристи 2002, «Дверь в смежную комнату» А. Эйкбурна 2002, «Высотка» Ю. Харламова 2002, «Умная для себя, глупая для других» Лопе де Веги 2003, «Васса Железнова» М. Горького 2003, «Заложники любви, или Халам-бунду» Ю. Полякова 2004, «Годы странствий» А. Арбузова 2005, «Рюи Блаз» В. Гюго 2006, «Женитьба Белугина» А. Островского 2006, «Красавец мужчина» А. Островского 2006, «Дикарка» А. Островского, Н. Соловьева 2013, «Как Боги…» Ю. Полякова 2015, «Отелло уездного города» («Грех да беда на кого не живет») А. Островского 2015.