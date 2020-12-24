Аксёнов оценил вероятность введения новых ограничительных мер по COVID-19 в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил вероятность введения на территории полуострова новых ограничительных мер по коронавирусу COVID-19.

По словам чиновника, в регионе принимать какие-то меры сверх того, что уже сейчас действуют в Крыму, не планируется, передаёт РИА Новости.

«Никаких новых запретов точно не будет, — сказал Аксёнов. — Возможно, сегодня ещё дадут данные по фудкортам в торговых центрах, так как в Роспотребнадзоре выступают за то, что фудкорты среди прочих являются местом массового скопления людей».

Как пояснил Аксёнов, в настоящее время власти полуострова совместно с Роспотребнадзором ведут переговоры с торговыми сетями, как эту ситуацию ограничить. Других ограничений, по словам главы Крыма, нет.

«Мы каникулы с понедельника в школах объявили, немного их увеличили, больше ничего не предвидится», — резюмировал он, добавив, что крымские школьники своевременно выйдут с зимних каникул, а планов по переводу на дистанционный режим обучения нет.

Ранее сообщалось, что в весеннюю сессию в России может появиться законопроект об определении самоизоляции. По словам, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сейчас изучается, в том числе, международный опыт в этом вопросе.

Напомним, в России установлен новый антирекорд по суточному приросту коронавирусной инфекции — по данным оперативного штаба, новых заболевших 29 935 случаев. Предыдущий антирекорд был установлен 21 декабря и составлял 29 359 случаев.

Всего нарастающим итогом в нашей стране зарегистрировано 2 963 688 случаев COVID-19. Умерли за сутки 635 пациентов, в общей сложности число летальных исходов составляет 53 096. Успешно перебороли заболевание 2 370 857 пациентов, из них за последние сутки выписаны из российских больниц 26 890 человек.

В Крыму за последние сутки выявлено 355 новых заболевших, 7 человек — умерли. Всего с начала пандемии в Крыму выявлено свыше 22,8 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровели 17,3 тыс. человек, скончался — 451.