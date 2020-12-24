Акции дня: бумаги «Фосагро» просели после дивотсечки

Акции компании «Фосагро» торговались хуже рынка после дивидендной отсечки на выплаты акционерам по итогам 9 месяцев 2020 года. За дневную сессию на Мосбирже бумаги подешевели на -4,53% до 3121 рублей за акцию.

Накануне, 23 декабря у трейдеров был последний шанс купить акции компании с возможностью получить «дивы» за три квартала. Завтра, 25 декабря состоится закрытие реестра под дивиденды. Сумма выплат составит 123 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на дивиденды по итогам девяти месяцев будет направлено 15,9 млрд рублей - или свыше 80% свободного денежного потока за этот период. Это в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Индекс Мосбиржи упал на -0,47% до 3236,88 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,85% до 1378,33 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:55 мск составила 50,87 долларов за баррель (-0,64%). Российская валюта укреплялась – 73,99 рублей за доллар.