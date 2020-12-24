ЕС и Великобритания согласовали условия торговой сделки

Великобритания и Европейский союз согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений и условий свободной торговли после Брексита, сообщает Euronews со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Для вступления соглашения в силу оно должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и ЕС. Ранее в Европарламенте заявляли, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, чтобы рассмотреть законопроект, если соглашение будет заключено до 20 декабря.

Главной проблемой переговоров было право стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании — Лондон отказывался идти на уступки в этом вопросе.

Несколько дней назад ЕС под предлогом обнаружения в Англии нового штамма коронавируса прекратил авиасообщение с Великобританией, а затем запретил и грузовое сообщение. На французской территории скопились тысячи грузовиков с товарами, предназначенными для Великобритании. Отмена запрета на передвижение грузовиков совпала по времени с подписанием торгового соглашения между Великобританией и ЕС.