Фигурант списка Forbes умер в Москве от коронавируса

Российский миллиардер Владимир Христов, входящий в число самых богатых россиян по версии журнала Forbes, скончался Москве в коронавирусном стационаре в Коммунарке на 72-м году жизни.

Как передаёт РБК, основатель компании «Сусуманзолото» умер после заражения COVID-19. Эту информацию уже подтвердил генеральный директор этой компании Александр Чугунов.

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Владимир Христов родился в Донецкой области Украины. На Дальний Восток приехал ещё в молодости. В 80-х годах прошлого века устроился на Сусуманский горно-обогатительный комбинат. В начале 90-х был главным инженером Сусуманского ГОКа. В 1991 году стал его генеральным директором.

После начала массовой приватизации Сусуманский ГОК выкупил сам себя у государства. На базе ГОКа Христов выстроил холдинг, в который вошли остатки магаданского объединения «Севервостокзолото», в котором в советское время трудились до 100 тыс. человек.

Несколько раз Христов становился депутатом Магаданской областной Думы. В «Сусуманзолото» ему принадлежало 65% акций. Журнал Forbes называл Христова единственным в списке богатейших людей России бизнесменом с Колымы. В 2020 году его состояние оценивалось в 500 млн долл. В рейтинге самых богатых россиян он занимал 192-е место.