«Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ

Белоруссия и «Газпром» достигли соглашения о цене газа на следующий год, однако стороны не озвучили его стоимости.

«Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», — говорится в заявлении «Газпрома».

В министерстве энергетики Белоруссии заявили, что согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года».

В 2020 году Минск закупал российский газ по 127 долларов за тыс кубометров.

В текущем году Белоруссия погасила накопившуюся задолженность на газ в размере 200 млн долларов США, но при этом получила кредит от России на 1 млрд долларов.

О том, с какой позицией Белоруссия выходила на переговоры, читайте в статье «Белоруссия готова дать за газ в полтора раза меньше».