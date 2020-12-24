Христиане отмечают Рождество по григорианскому календарю

В ночь с 24 на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово.

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на рождественские праздник 2020 года – в большинстве стран действуют строгие карантинные ограничения, запрещающие гражданам собираться большими компаниями. Также в большинстве стран запрещены массовые мероприятия по случаю праздника.

Церкви остаются открытыми, но они тоже стараются избежать массового скопления людей.

«Вечером 24 декабря Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра Божественную литургию праздника Рождества Христова; число участников торжественного богослужения было ограничено из-за чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуации», – сообщает официальный сайт Ватикана.

«Вместо того, чтобы жаловаться в эти трудные времена на то, что нам мешает сделать пандемия, давайте сделаем что-нибудь для того, у кого меньше: не сотый подарок для себя и наших друзей, а для нуждающегося человека, о котором никто не думает», – сказал понтифик в канун Рождества.