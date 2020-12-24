Киев пообещал не допустить международного проекта по опреснению воды в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму, сообщает РБК.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал Кулеба.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове построят установку по опреснению морской воды.

В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымским канал, по которому вода из реки Днепр поступала в Крым и обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.