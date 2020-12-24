Макрон вылечился от коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил период изоляции, на которой он находился из-за инфицирования коронавирусом, сообщает Radio France internationale со ссылкой на Елисейский дворц.

«У президента республики больше не наблюдаются симптомы COVID-19. Президент республики желает француженкам и французам счастливых праздников в этот особенный период и знает, что может рассчитывать на каждого в совместном противостоянии COVID-19», — говорится в пресс-релизе президентской канцелярии.

Макрон находился на самоизоляции семь дней, в течении которых продолжал работать по средствам телефонной и видеосвязи.

17 декабря Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Президент Франции перенес COVID-19 в относительно легкой форме – он рассказал, что испытывал усталость, головную боль, а также у него присутствовал сухой кашель.