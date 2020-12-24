Матвиенко выступила против регулирования цен на продукты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает неприемлемым жесткое регулирование цен на продукты, сообщает «Интерфакс». По ее мнению, это может привести к дефициту продуктовых товаров в магазинах. Она уверена, что правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования, повышением экспортных пошлин.

«Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике», — заявила спикер на итоговой пресс-конференции. Она уверена, что страна не может «себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры», а регулировать цены необходимо через экономические рычаги.

«Если мы понимаем, что мировые цены растут на те или иные виды продовольствия, и бизнес в этих условиях заинтересован как можно больше отправить на экспорт продукции, то здесь власть и государство не имеют права позволить, чтобы не реагировать», — продолжила Матвиенко.

Она считает, что сохранить необходимый объем продовольствия для внутреннего рынка можно при помощи увеличения экспертной пошлины. В этих условиях бизнесу будет выгодно поставлять товары, как на экспорт, так и на внутренний рынок, сказала спикер СФ.