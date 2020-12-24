Международный финансовый центр «Астана»: ставка на новых финтех-чемпионов

Карантин создал новые предпосылки для развития таких сегментов как безналичные платежи, технологии удаленной идентификации и другие. Ограничения стали для компаний из сегмента финтеха возможностями.

Произошли значительные изменения и в отношениях между инвесторами и стартапами. Первые стали более осторожными и осмотрительными в своих тратах. По данным исследования KPMG «Pulse of Fintech», в первом полугодии этого года объем инвестиций в финтех составил 25,6 млрд долларов, что существенно меньше показателей 2019 года (150,4 млрд за весь год).

Однако, некоторые глобальные инвесторы напротив стали проявлять больше интереса к многообещающим стартапам из России, Казахстана и других стран евразийского региона. Активно помогает молодым финтех-компаниям привлекать капиталы от международных партнеров Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Здесь не только могут помочь найти деньги или развить внутри команды те или иные области экспертизы, но и, например, разработать предложения по регулированию той или иной новой технологии или продукта.

Заместитель председателя правления администрации Международного финансового центра «Астана» Кайрат Калиев рассказал «Эксперту» о том, что сейчас происходит с развитием финтеха в Казахстане и других странах региона.

— Как Финтех Хаб МФЦА помогает стартапам из России, Казахстана и других стран евразийского региона? В чем его отличие от распространенных мер поддержки молодых финтех-компаний - акселераторов, менторских платформ и т.д.?

Наше главное преимущество - выстроенная комплексная инновационная экосистема поддержки финтех-стартапов. Финтех Хаб МФЦА предлагает ряд программ поддержки стартапов, также мы развиваем направление корпоративных инноваций, поддержку венчурного капитала и центр компетенций.

Кроме различных мер и систем поддержки мы в МФЦА даем стартапам, без преувеличения, путевку в жизнь. Регулятор международного финансового центра «Астана» (AFSA) разрабатывает нормативно-правовую базу для новых финансовых продуктов и технологий. Мы тестируем их в своей «регуляторной песочнице» - Финтех Лаб.

— Какова цель такого тестирования новых продуктов?

Тестирование позволяет создавать и разрабатывать инновационные продукты и услуги в рамках особого режима регулирования с индивидуальными нормативными требованиями для каждого нового финансового продукта или услуги. Эта практика позволяет подобрать оптимальный режим регулирования и настраивать регуляторные механизмы перед выводом проекта на рынок.

Также компании-участники Финтех Лаб могут получить индивидуальные рекомендации от регулятора о том, как применяются правила к новым бизнес-моделям и инновационным финансовым услугам. На сегодня в «песочнице» 26 проектов.

— Помимо помощи с регуляторной частью как еще помогаете стартапам?

В партнерстве с крупнейшими международными компаниями - VISA, SeedStars, Startupbootcamp мы регулярно проводим программы поддержки стартапов с приглашением ведущих экспертов отрасли со всего мира. С каждым днем количество стартапов-членов Финтех Хаба растет. Сегодня 125 стартапов со всей Центральной Азии - наши резиденты, 37 из них были представлены на международных площадках. Наша деятельность основана на изучении финтех-трендов международного уровня. Центр компетенций отслеживает изменения в экосистемах других юрисдикций. Основываясь на лучших практиках, мы выстраиваем взаимодействие с новыми партнерами для внедрения инноваций в регионе.

Также у нас есть направления VC Support и Corporate Innovations. Последнее как раз поддерживает и поощряет внедрение инновационных решений в корпоративном секторе, здесь мы говорим именно про уже устоявшиеся компании. Целью же VC Support является создание здоровой экосистемы венчурного капитала. Что, в свою очередь, создает новые возможности для привлечения инвестиций в странах Центральной Азии и СНГ.

Опираясь на юрисдикцию общего права, мы работаем над развитием и привлечением игроков на площадку МФЦА для структурирования венчурных сделок и ведения венчурной активности в регионе, которая только набирает обороты в Казахстане.

Инициативы МФЦА направлены на создание инфраструктуры для развития экосистемы стартапов, которая может стать частью мирового сообщества. Законодательные, нормативные и налоговые льготы призваны сделать экосистему привлекательной как для стартапов, так и для венчурных фондов.

Выбор правильной юрисдикции для создания компании — один из основных юридических вопросов, который учредители с международным видением должны тщательно рассмотреть из-за более долгосрочных последствий.

Акты МФЦА основаны на правовой системе Англии и Уэльса. МФЦА дает бизнесу множество уникальных преимуществ. Правила и положения МФЦА прозрачны и предсказуемы, что обеспечивает свободу заключения договоров и ориентированы на бизнес подход. Например, конвертируемые займы, SAFE и другие контракты, могут быть разработаны в соответствии с международными стандартами или стандартами передовой практики Делавэра или любой другой юрисдикции, которую предпочитают венчурные капиталисты.

В МФЦА уже есть ряд стартапов, которые начали заключать различные инвестиционные соглашения на основе закона МФЦА и успешно привлекли средства в свой бизнес.

Вдобавок ко всему, все больше и больше компаний приходят в юрисдикцию МФЦА для управления своими коммерческими сделками из-за последовательности и справедливости английских судей, которые также находятся в МФЦА и обслуживают всех игроков. Кроме того, режим частного размещения акций позволяет стартапам выпускать акции разного класса с различными правами, что обеспечивает стартапам гибкость и определяет отношения между акционерами. Выпуск акций под юрисдикцией МФЦА прост и требует меньше времени. Наконец, МФЦА предоставляет освобождение от налогов на дивиденды и прирост капитала.

— Меры поддержки Финтех Хаба МФЦА распространяются только на молодые финтех-компании? Или устоявшиеся зрелые компании тоже поддерживаете?

Мы ориентированы на поддержку инновационных финансовых продуктов и технологий вне зависимости от того, какая компания их создает. В Казахстане на данный момент более 500 стартап-проектов, требующих финансирования. Вместе с тем, созданы и развиваются разного рода акселераторы, лаборатории и школы программирования. Университеты также запускают свои стартап-хабы. Наряду с Казахстаном, стартап-экосистемы развиваются в соседних Узбекистане и Кыргызстане. Источником финансирования стартап-проектов служат венчурные фонды, государственные гранты, а также создание групп ангельских инвестиций с растущим интересом международных инвесторов к региону. У каждого участника рынка есть свои цели, связанные как с вопросами привлечения финансирования, структурирования сделок, так и с вопросами поиска стартапов и последующей верификации проектов. Это обусловлено недостаточным пониманием местного рынка, особенно для зарубежных венчурных фондов.

В МФЦА действует регулирование краудфандинговых платформ — долевого и долгового финансирования. С целью объединения всех участников венчурного рынка Финтех Хаб совместно с израильским партнером Venture Rocket работает над запуском специализированной платформы, которая позволит улучшить возможности по привлечению альтернативных источников капитала. Платформа повысит осведомленность инвесторов о текущих стартап-проектах, а также обеспечит проверенным региональным стартап-проектам соответствующие инвестиции через фандрайзинг от аккредитованных и профессиональных инвесторов.

Наряду с этим, Финтех Хаб активно работает над развитием ангельского инвестирования. Сотрудничая с зарубежными клубами, например, такими как Angels Deck, мы стремимся популяризировать венчурное инвестирование среди представителей бизнес-сообщества. Ангельские инвестиции, в особенности на начальном этапе становления стартапа являются важным аспектом экосистемы, соответственно здоровое сообщество ангельских инвесторов один из важных факторов дальнейшего успеха.

— Каким стал 2020 год для казахстанских финтех-компаний? Замедлил или ускорил их развитие?

Изменились тенденции на этом рынке. Если на первоначальном этапе своего развития отрасль была представлена, в основном, мелкими стартапами, которые стремились как можно быстрее продать свой бизнес крупным игрокам, то теперь основные игроки отрасли - это зрелые, самостоятельные компании, в том числе и традиционные банки.

Хорошей иллюстрацией этой тенденции можно считать кейс Kaspi.kz, историю трансформации традиционного банка в IT-компанию. Kaspi.kz - крупнейшая платежная система, торговая площадка и финтех-экосистема в Казахстане с ведущей долей рынка в каждом из своих ключевых продуктов и сервисов. Компания совершила революцию в способах платежей, покупках и в управлении своими личными финансами в рамках своего мобильного приложения Kaspi.kz. Сегодня оно очень популярно - им пользуются более 6 миллионов человек.

В октябре этого года Kaspi.kz провела IPO на Лондонской бирже и на бирже МФЦА. Компания привлекла более 1 млрд долларов и стала самой дорогой компанией за всю историю Казахстана. Этот пример наглядно показывает как изменилась модель поведения на рынке: все больше компаний, не только молодых, но и зрелых, понимают ценность новых финансовых продуктов и разработок.

Показатели Финтех Хаба МФЦА 2018-2020 гг.:

14 локальных и международных программ поддержки стартапов и МСБ

125+ стартапов со всей Центральной Азии

40+ стартапов представлены на международных конкурсах

Структурировано 13 венчурных сделок на базе МФЦА

70+ воркшопов и семинаров

90+ партнеров со всего мира

30 менторов в портфеле