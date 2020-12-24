Москва расширяет программу вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса для новых групп москвичей.

«В новогодние праздники пункты вакцинации от Covid-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря 2020 г. мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это — занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других», — говорится на официальном сайте мэра столицы.

С 4 декабря в Москве открыта электронная запись для прививки от коронавируса, а с 5 декабря заработали 70 прививочных пунктов. На первом этапе вакцинация проводится для граждан, которые находятся в основной группе риска — это врачи и учителя.

10 декабря Собянин заявил, что 25 тыс москвичей уже привиты от коронавируса. «Записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привились. Работают 70 пунктов вакцинации, ещё столько же в резерве», — сказал мэр Москвы.