Москвичи продолжают активно приватизировать жилье – заммэра Ефимов

Власти Москвы заключили более восьми тысяч договоров на приватизацию жилья за 11 месяцев 2020 года. Таким образом в столице осталось менее 9% неприватизированных жилых помещений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан страны, соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон. За это время в Москве было заключено почти 50 тысяч договоров на приватизацию жилья. Так, сегодня в столице осталось 382 тысячи неприватизированных жилых помещений, это 8,8% от общего числа квартир, находящихся в жилом фонде Москвы», – сказал заместитель мэра.

Приватизировать жилье в столице могут граждане, которые занимают собственность города на условиях социального найма и, в том числе, состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Оформить такое жилье в собственность могут также дети-сироты, получившие квартиры на условиях безвозмездного пользования. Для этого необходимо по истечении пяти лет с момента предоставления этого жилья заключить договор социального найма и потом приватизировать помещение. Воспользоваться правом приватизации можно лишь один раз.

«Неоспоримым плюсом приватизации является возможность собственника свободно распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить, завещать, проводить капитальный ремонт. В то время как права нанимателей существенно ограничены», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Приватизация жилья началась в 1991 году. Первоначального ее планировалось отменить 1 января 2007 года, однако затем эти сроки переносились пять раз. В результате феврале 2017 года приватизацию объявили бессрочной.