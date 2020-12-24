Названы российские города с самым высоким ростом цен на новостройки

Эксперты портала «Мир квартир», проанализировав рынок в 70 городах страны с населением более 300 тыс. человек, назвали те из них, где стоимость квартир в новостройках самая высокая.

В итоге лидерами по удорожанию нового жилья стали Кемерово, Мурманск, Хабаровск, Тула и Набережные Челны. Отмечается, что здесь с начала этого года они показали рост стоимости квадратного метра сразу на 30-33%. При этом в Москве один квадратный метр в новостройках подорожал до 260 тыс. руб. (+17%). Жильё в Московской области выросло в цене до 111 тыс. руб. за «квадрат» (+14,3%). В Санкт-Петербурге цены прибавили 18,8% (150 тыс. руб.).

Однако лидером роста стал Кемерово (+32,9%, рост до 59 тыс. руб.). Далее расположились Мурманск (+32,5%, 67 тыс. руб.), Хабаровск (+30,7%, 106 тыс. руб.), Тула (+30,6%, 72,5 тыс. руб.) и Набережные Челны (+30%, 65,7 тыс. руб.). В среднем по стране цена квадратного метра в этом году поднялась на 19%.

Эксперты считают, что выросшие в результате сочетания нескольких факторов цены на квартиры уже объективно находятся на пике, и сейчас эти факторы близки к исчерпанию. В будущем году квартиры будут, вероятно, стоить дешевле.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Путин указал отреагировать на рост цен из-за льготной ипотеки».