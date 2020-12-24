Парламент Грузии утвердил новое правительство страны

Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахария. За исключением руководства министерства юстиции в новом правительстве все руководители предыдущего кабинета министров сохранили свои посты.

За утверждение состава правительства проголосовали 85 депутатов при 76 необходимых для принятия решения голосах. Оппозиционные партии в заседании парламента участия не принимают – они отказываются признавать результаты недавних парламентских выборов и требуют проведения повторных выборов.

31 октября в Грузии прошли выборы депутатов высшего законодательного органа страны – из 150 депутатских мест 120 распределялись по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. По итогам выборов «Грузинская мечта» получила 48,77% голосов и победила в большинстве мажоритарных округов, получив право на самостоятельное формирование правительства. Партия «Единое национальное движение», созданная Михаилом Саакашвили, получила 27,11% голосов избирателей. Этот расклад сил совпадает с результатами большинства опросов общественного мнения, проведенных разными социологическими службами до выборов, и экзитполов в день голосования. На выборах присутствовали международные наблюдатели от ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, которые заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования. В Евросоюзе прошедшие выборы признали демократическими.

Оппозиция не признала итогов прошедших выборов, потребовала проведения новых выборов и попыталась организовать круглосуточный митинг под стенами парламента. Власти под предлогом борьбы с коронавирусом объявили о введении комендантского часа во всех крупных городах с 22:00 до 5:00 и ночные митинги оппозиции были разогнаны полицией с помощью водометов и слезоточивого газа.