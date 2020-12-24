Профессор РАН назвал источник возникновения второй волны коронавиурса в России

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал источник возникновения второй волны коронавируса в России.

По его словам, вторую волну COVID-19 в нашей стране вызвал вирус, который до этого уже был на территории РФ, передаёт РИА Новости.

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который уже давно ходит в России, — пояснил он. — Не нужны были дополнительные завозы — у нас есть своя эпидемия, и её вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать».

При этом Базыкин подчеркнул, что сейчас ничего похожего на то, что наблюдалось в марте, когда большинство заражений было от приезжих, нет.

«В настоящее время большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — резюмировал профессор.

Ранее сообщалось, что в России установлен новый антирекорд по суточному приросту коронавирусной инфекции — по данным оперативного штаба, новых заболевших 29 935 случаев. Предыдущий антирекорд был установлен 21 декабря, и составлял 29 359 случаев.

Всего нарастающим итогом в нашей стране зарегистрировано 2 963 688 случаев COVID-19.

Умерли за сутки 635 пациентов, в общей сложности число летальных исходов составляет 53 096. Успешно перебороли заболевание 2 370 857 пациентов, из них за последние сутки выписаны из российских больниц 26 890 человек.

Антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19 с начала пандемии также зарегистрирован в Москве — 8 203. Ранее максимальным стал показатель 5 декабря — 7 993 случая. Кроме того, в городе зафиксированы 76 случаев летального исхода, 5 508 человек выздоровели. На втором месте по числу заболевших коронавирусом находится Санкт-Петербург (+3 756), на третьем - Подмосковье (+1538). В пятерке также Нижегородская область (+502) и Псковская область (+442).