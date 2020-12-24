Прогноз погоды: на Москву надвигается снежная буря

На Москву надвигается снежная буря. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, вечером в четверг в столичном регионе ожидается усиление ветра, обильные снегопады, а в ночь на пятницу, 25 декабря сильная гололедица.

Таким образом, мощный Атлантический циклон, который прошелся в Европе, в ближайшие часы начнёт накрывать Подмосковье и Москву. При этом, как обещают специалисты, это будут последние опасные штормовые явления в столице в уходящем году.

В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

Атмосферный циклонический фронт, находящийся сейчас на территории Калининградской области, во второй половине предстоящей ночи устремится в центр страны и полностью накроет московский регион. Под его влиянием в столице зарядит очень сильный снегопад. По прогнозу метеорологов, к утру пятницы выпадет 1-3 см снега. В целом же с 09:00 мск 18:00 мск в Москве будет наблюдаться целый комплекс неблагоприятных явлений.

В частности, ожидается снег, метель, а при порывах ветра до 15-18 метров в секунду снежная буря. Это приведёт к снежному накату и серьёзным проблемам на дорогах. Всего же за 12 часов в городе выпадет до 8 мм осадков, а прирост свежевыпавшего снега составит 5-8 см.

Из-за резкого ухудшения погодных условий Гидрометцентр объявил в Москве и области жёлтый уровень погодной опасности, который действует в регионе с 21:00 мск 24 декабря до 21:00 25 декабря. Предупреждение о гололедице в столице будет действовать до 00:00 мск 25 декабря.

В Московской области гололедица ожидается до 22:00 четверга и снег с обледенением с 21:00 мск четверга и до 21:00 мск пятницы.

При этом днём в четверг, 24 декабря регион продолжит находиться на периферии антициклона. При облачной погоде ожидается слабый снег, а максимальный температурный фон составит минус 2-4, по области — до минус 7 градуса. Атмосферное давление днём составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — 80%.

Из архива погоды в Москве

Несмотря на предстоящее ухудшение погодных условий, в Москве пока сохраняется умеренно морозная погода, без заметных температурных аномалий. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 10. Однако до климатических рекордов дело не дойдёт.

Согласно архивам московской погоды, самым холодным этот день был уже в далёком 1907 году, когда 24 декабря воздух остывал до минус 33,4. Самым тёплая погода в этот день была зафиксирована в 2015 году — тогда погодные градусники показывали плюс 9.

24 декабря 1977 года выпало рекордное количество осадков — 12,4 мм, а снежный покров в тот день увеличился сразу на 13 см. А вот ровно год назад снега на улицах Москвы и вовсе не наблюдалось. При этом на термометрах фиксировалось днём плюс 7 и шёл небольшой дождь.