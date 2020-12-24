Резиденты ОЭЗ Москвы стали больше производить электроники и оптической продукции в 2020 году – заммэра Ефимов

Резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» за девять месяцев 2020 года произвели продукции на 12,5 млрд рублей, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Более 70 процентов от общего объема обеспечили производители электроники и оптических решений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Лидерами стали предприятия микроэлектроники – они выпустили продукции на общую сумму около 9,4 млрд рублей. На втором месте – производители лекарств, медицинского оборудования и изделий с объемом выпуска в 908 млн рублей. За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 76 млрд рублей», – добавил заместитель мэра. Рост производства резидентов ОЭЗ обусловлен увеличением спроса на их продукцию, отметил он.

Производители микроэлектроники также стали лидерами по числу новых рабочих мест, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. «За 9 месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ создали около тысячи рабочих мест. Почти половина новых сотрудников за этот период пришла на предприятия микроэлектроники. Около 140 человек – в компании, специализирующиеся на энергоэффективных технологиях, еще 100 человек – на производства лекарств и медизделий. Стоит отметить, что средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ за тот период составила 77,8 тысячи рублей», – уточнил руководитель ведомства.

Резиденты ОЭЗ сэкономили более полумиллиарда рублей за счет преференций в 2020 году, подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. «Преференции, которые получают компании, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Таким образом за три квартала 2020 года резиденты сэкономили 687 млн рублей», – сообщил он.