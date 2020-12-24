Россияне за 2020 год перевели на счета мошенников рекордное количество денег

Согласно статистическому исследованию BrandMonitor, в 2020 году мошенники обманули россиян на рекордную сумму, которая составила 150 млрд руб.

При этом 66 млрд. руб. из них перевели лжесотрудникам банков. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.

Самыми «высокооплачиваемыми» аферистами в 2020 году стали ненастоящие медицинские работники, которые в среднем за один телефонный разговор выманивали у доверчивых россиян 50 тыс. руб. Якобы сотрудники банка за один звонок «зарабатывали» от 15 тыс. до 27 тыс. руб., пишет газета «Коммерсант».

По мнению экспертов, рекордный всплеск мошенничества, который зафиксирован в уходящем году, связан, прежде всего, с переходом большого числа наших граждан на «удалёнку».

Напомним, годом ранее объём незаконных денежных операций, совершенных без согласия клиентов, составил всего 6,4 млрд руб.