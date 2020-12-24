В Дагестане планируют построить частный космодром

Компания «Успешные ракеты» (Success Rockets), владельцем которой является Олег Мансуров, собирается построить в Дагестане частный космодром для сверхлёгких ракет.

По данным агентства «Интерфакс», которое ссылается на пресс-службу компании, Success Rockets выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта «Европа» на территории Республики Дагестан. Партнёром выступила АО «Корпорация развития Дагестана».

Для реализации этого удивительного проекта планируется привлечь частные и государственные инвестиций, объём которых оценивается в 600 млн руб. Космодром будет построен на севере Дагестана, на побережье Каспийского моря.

Старт строительства запланирован на осень следующего года. Полностью готов к эксплуатации космодром должен быть в 2024-2025 гг. Тогда же планируется совершить первый коммерческий пуск сверхлегкой ракеты.

Согласно проектной документации, на 50 га земли разместятся две пусковые установки, полигон, центр управления полётами, комплекс по производству ракет, аэродром, отель и железнодорожная станция.

Компания собирается производить, испытывать и запускать на данном космодроме не только сверхлёгкие ракеты, для которых в России пока нет соответствующих площадок, но и развивать другие направления. Речь, в частности, идёт о буксирах, спутниках, спутниковых группировках и аналитике космических данных.