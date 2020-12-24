В Израиле с 27 декабря начнется третий локдаун

В Израиле, начиная с воскресенья 27 декабря, начнется новый локдаун, пишет Jerusalem Post, ссылаясь на решение правительства страны, принятое им по предложению Минздрава. Отмечается, что это будет уже третий локдаун с начала пандемии, и продлится данный период не менее двух недель или до тех пор, пока ежедневный прирост заболеваемости не снизится до 1000 случаев в день. В настоящее время в стране в день выявляется до 4000 заболевших.

Начиная с 27 декабря, в Израиле останавливают свою работу все непродовольственные магазины, а также запрещаются все досуговые мероприятия. Компании, не работающие напрямую с клиентами, должны будут сократить свою деятельность в два раза. Ограничение вводится и на работу общественного транспорта.

Продолжат работать детские сады, а также младшие и старшие классы школ, чего не было в период двух предыдущих локдаунов. При этом учебные и дошкольные заведения скорректируют свою работу в сторону сокращения часов пребывания детей в школах и детсадах.

Гражданам будет разрешено отходить от дома более, чем на километр, только для сопровождения детей в школу или поездок на вакцинацию. Также запрещается ходить в гости и навещать родственников, однако, разрешены занятия спортом на улице.