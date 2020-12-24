В Кремле оценили планы Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2»

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что США планируют ввести новый санкционный пакет против трубопровода «Северный поток — 2».

По словам представителя Кремля, ограничительные меры, направленные против «Северного потока — 2», могут усложнить реализацию этого проекта, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что наша страна и партнёры России всё равно намерены закончить проект. Отвечая на вопрос, есть ли у Вашингтона реальные механизмы для того, чтобы остановить проект, пресс-секретарь президента РФ предложил не гадать на кофейной гуще, напомнив, что Европа заинтересована в завершении строительства «Северного потока — 2».

«У нас есть свои задачи, и мы их решаем», — резюмировал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что окружение действующего главы Белого дома Дональда Трампа подготовило новый санкционный пакет против «Северного потока — 2». Как рассказал агентству Reuters источник из администрации президента США, ограничительные меры призваны сделать реализацию данного проекта невозможной. По его словам, Вашингтон готов «вонзить кол в сердце газопровода».

При этом отмечается, что Белый дом также обратился к своим европейским партнёром с призывом воздержаться от работ, которые могут помочь в завершении строительства «Северного потока — 2».

Напомним, строительство 10-миллиардной второй очереди газопровода «Северный поток — 2» проходило в обстановке беспрецедентного давления противников проекта во главе с Вашингтоном. Финансирование проекта вместе с «Газпромом» осуществляли британо-нидерландская компания Royal Dutch Shell Plc, немецкие концерны Uniper SE и Wintershall AG, а также французскaя компания Engie SA и австрийская OMV AG.