В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 74 человека

За минувшие сутки в Москве умерло 74 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 10 763 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 76 пациентов, а у 8 203 человек был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 764 789 человек.

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 25 тыс жителей столицы уже получили прививку от коронавируса.

Ранее мэр Москвы продлил введенные карантинные ограничения до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы. По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

При этом Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.