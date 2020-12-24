В РЖД будет вложено 2 трлн рублей

На повестке вновь БАМ и Транссиб

Правительство рассмотрело проект финансового плана и инвестпрограмму РЖД. Последняя в трехлетнем горизонте, по словам главы кабмина Михаила Мишустина, превышает 2 триллиона рублей. Только в следующем году в развитие железных дорог планируется вложить более 730 миллиардов.

Премьер-министр отметил, что Российские железные дороги — «одна из ведущих, системообразующих компаний, которая обеспечивает рабочие места не только на транспорте, но и во многих смежных отраслях». И успешная реализация инвестпрограммы является необходимым условием как для развития регионов, так и для выполнения задач Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

По словам Михаила Мишустина, первоочередные крупные проекты компании — развитие БАМа и Транссиба, создание удобных транспортных коридоров к портам на Азовском и Черном морях, формирование современной высокоскоростной сети железных дорог в рамках развития Центрального транспортного узла. Кроме того, в планах реализация ряда инновационных проектов, недавно представленных на транспортном форуме.

«Инвестиционные программы и источники финансирования будут главными задачами для компании на следующий год. В первую очередь, необходимо не допустить сокращения программ модернизации подвижного состава, а также развития новых маршрутов и процесса цифровизации всей РЖД. Как показал этот сложный год, развитие высоких технологий дает возможность компаниям преодолеть сложности с наименьшими потерями в условиях кризиса и пандемии», — прокомментировал ситуацию первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

С необходимостью усиления цифровой составляющей согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. При этом он отмечает, что РЖД в условиях кризиса, как и другим компаниям, необходимо сокращение долговой нагрузки. «Это обеспечивает большую финансовую устойчивость предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — поясняет эксперт.

Неплохой год для железной дороги

Впрочем, по оценке экспертов, РЖД этот кризисный для большинства отраслей год пережила не так уж и плохо. «Выросла загрузка мощностей как на внутренних направления, так и на зарубежных маршрутах — сказался рост спроса на продукты питания, продукцию АПК и других секторов», — поясняет Артем Деев.

«Несмотря на кризис, нужно было оперативно доставлять грузы в регионы и за границу, РЖД удалось увеличить к ноябрю объем контейнерных перевозок на 16,5% и число транзитных грузов более, чем на 37%», — добавил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Свою роль, по словам Тузова, сыграло и то, что, хотя железных дорог и коснулись ограничения, пассажиры все же пользовались их услугами. «При поездке в поездах условия безопасности гораздо выше, на каждого путешественника приходится больше места. Кроме того, туристы старались сэкономить денежные средства и пользовались преимуществами ценовой политики», — рассуждает эксперт. Тем не менее, он полагает, что для улучшения цифровых сервисов компании и модернизации подвижного состава правительство будет искать альтернативные источники финансирования.

В ходе заседания кабмина ни о каких источниках речи не было. Однако ранее, со ссылкой на финплан РЖД и ее инвестиционную программу, «Коммерсантъ» сообщил о том, что в капитал железнодорожной монополии может войти ВЭБ.РФ. По данным газеты, вклад национального института развития может составить 82 млрд рублей. В общем — на пять кресел в совете директоров РЖД.

Однако единственное сообщение с заседания правительства, как-то созвучное с этой информацией, касается переизбрания председателем совета директоров Андрея Белоусова.

«Директива для представителей государства (владеет 100% акций железнодорожного перевозчика) утверждена Правительством. Согласно этому документу, на заседании, посвященном избранию председателя совета директоров, они обязаны поддержать кандидатуру действующего главы Андрея Белоусова», — сообщает пресс-служба Белого дома. Представителей государства в совете — 11 человек. Еще трое — независимые директора.

Больше конкретики относительно средств — в вопросе поддержки регионов по развитию дорожной сети. По словам Мишустина, на ремонт, реконструкцию и строительство дорог регионального, межмуниципального и местного значения в течение трех лет направят 170 миллиардов рублей.

«Это позволит регионам создавать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые позволяют автоматизировать процессы управления трафиком в крупных городах», — заявил премьер-министр.

Только в полетах живут самолеты

Однако не во всех случаях разговор по транспортной сфере подразумевает развитие. Иногда больше подходит выражение «быть бы живу». Речь, конечно, идет о воздушных перевозках. Еще в мае правительство выделило на спасение отечественных авиакомпаний 23,4 млрд рублей. Еще почти 11 миллиардов направили на поддержку аэропортов. 14 декабря кабмин продлил действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов в период пандемии.

Тогда Михаил Мишустин пояснил, что изначально меры поддержки рассчитывались на самый тяжелый период снижения деловой активности — с февраля по июль. Однако позже было решено компенсировать часть потерь с августа по ноябрь.

В ходе заседания правительства предполагалось рассмотреть вопрос о выделении Росавиации в 2020 году средств для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. Как пояснила пресс-служба кабмина «принятие проекта распоряжения позволит покрыть дефицит бюджетных ассигнований на мероприятия по предоставлению субсидий, кассовое исполнение которых в настоящее время составляет 100%».

При этом эксперты полагают, что и эти меры поддержки в перспективе придется расширить. «Выделение средств на поддержку авиаперевозок смогло компенсировать часть потерь сектора. Однако, учитывая, что транспортное сообщение между странами еще длительное время не восстановится, дальнейшая проработка мер поддержки необходима», — считает Павел Сигал. Он напомнил, что большую часть прибыли авиакомпании получают за счет международных перевозок, сократившихся в этом году на 60%.

«Для отрасли авиационных перевозок, поддержка черезвычайно важна», — подчеркивает Артем Деев. — «Поэтому наверняка стоит ожидать новых мер от правительства, чтобы не допустить банкротства авиаперевозчиков».

По мнению Артема Тузова перспективы восстановления авиаотрасли будут зависеть от темпов и успешности вакцинации. «Чем быстрее удастся победить коронавирус и открыть границы, тем эффективнее и быстрее перевозчики смогут вернуться к докризисным показателям за счет увеличения числа перелетов», — рассуждает эксперт.

Однако эти перспективы все еще туманны. В той же туриндустрии даже не надеются на скорое восстановление. В Ростуризме уже заявили о том, что возобновление активных международных потоков ожидается не раньше второго полугодия 2021 года. А в Госдуме вообще предложили снова приостановить авиасообщение со всеми странами.

Так что рассмотрение нынешних ассигнований — мера если не запоздавшая, то далеко не последняя. Все-таки вирус по миру летит впереди паровоза.