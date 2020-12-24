WWF признал компанию группы En+ Group наиболее открытой в вопросе экологии

Компания «Иркутскэнерго», входящая в состав En+ Group, возглавила рейтинг открытости экологической информации, организованный Всемирным фондом дикой природы (WWF). В рейтинг вошли энерго- и теплогенерирующие компании, работающие на территории России.

«Признание со стороны WWF очень важно для нас. Доступность информации и прозрачность на каждом этапе производства – обязательные характеристики в работе компаний, входящих в состав En+ Group. Мы стремимся соответствовать самым высоким международным стандартам и следовать принципам устойчивого развития и экологической ответственности», - отметил генеральный директор компании Владимир Кирюхин.

Оценка открытости в рейтинге проводится по трем критериям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации. По итогам оценки в рамках каждого из разделов «Иркутскэнерго» получил средний балл «1,65», превзойдя остальных участников. На втором месте расположилась компания «Мосэнерго» («1,52»), а на третьем - ОГК-2 («1,40»).

Ранее сообщалось, что ряд станций компании En+ Group, основанной промышленником Олегом Дерипаской, получили «зеленые» сертификаты международного стандарта I-REC, подтверждающие экологичность производимой электроэнергии.