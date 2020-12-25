Акции дня: арест основателя Petropavlovsk давит на котировки компании

Бумаги золотодобытчика Petropavlovsk торговались хуже рынка по итогам дневной сессии торгов на Мосбирже. За пятницу котировки просели на -1,14% до 30,78 рублей за акцию.

В пятницу основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского задержали и арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. По данным источников СМИ, предпринимателю вменяется совершение растраты денег компании Petropavlovsk на сумму не менее 95 млн рублей.

Масловский был руководителем компании почти четверть века, в августе стало известно о его уходе из компании. Этому предшествовал корпоративный конфликт. Акционеры Petropavlovsk были недовольны результатами компании под руководством Масловского, несмотря на рост показателей.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,29% до 3246,35 пунктов. Индекс РТС поднялся до 1378,36 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:59 мск составила 51,3 долларов за баррель (+0,20%). Российская валюта слабела – 74,17 рублей за доллар.