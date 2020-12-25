Аренде обещают резкое подорожание после отступления коронавируса

Участники рынка недвижимости ожидают значительного роста стоимости арендного жилья: в крупных городах России цены в 2021 году могут вырасти на 8-10%, в столице — на 15%. Весной 2020 года, пишут «Известия», которые ссылаются на собственный опрос предпринимателей и экспертов, хозяева квартир шли навстречу арендаторам и снижали ставки. Но уже летом спрос на съемное жилье начал восстанавливаться, а осенью плата и вовсе пошла вверх.

Причиной изменений в основном стали тенденции рынка труда. Если с началом локдауна часть иногородних сотрудников, потерявших работу, возвращалась в родные города переждать изоляцию, другим нужно было уменьшить расходы на съем жилья. Понимая ситуацию, арендодатели снижали ставки — в некоторых случаях скидки достигали 50%. Но уже с осени работодатели, которые сокращали штат весной, нанимали новых сотрудников, и спрос на аренду жилой недвижимости стабилизировался.

В сентябре—октябре даже ощущался дефицит качественного предложения на рынке аренды, отметил руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов. Поэтому в годовом выражении средняя ставка по России практически не изменилась: в ноябре 2020-го она составила 18,3 тыс. рублей в месяц против 18,4 тыс. годом ранее, добавил аналитик. В среднем участники рынка ожидают повышение цен на наем жилья от 8 до 15% в зависимости от региона.

Арендное жилье в крупном городе — это всегда высоколиквидный объект, указывает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Конечно, коронакризис существенно повлиял на этот рынок, но эффект был недолгим в виду отсутствия тотальных локдаунов. Экономика начала постепенно восстанавливаться, а вместе с ней и рынок арендного жилья. Но рост ставок на съем квартир можно считать лишь точечным — он характерен только для таких крупных городов-миллионников как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Новосибирск и другие.

Для небольших региональных центров ситуация, скорее, более волатильная, и прирост ставки варьируется в диапазоне от 2 до 3%. Но интересно охарактеризовать динамику цен на арендное жилье, указывает эксперт. В период локдауна весной ставки собственниками понижались в некоторых случаях до 50%, что связано с низким спросом, но довольно быстро спрос пополз вверх и цены вернулись к прежнему уровню. То есть в целом пандемия не оказала долгосрочного или поворотного влияния на ценовую политику.

В то же время для крупных городов вложение средств в арендную квартиру — наиболее оптимальное решение с точки зрения инвестиций в кризис. Только за этот год средняя стоимость квадратных метров в новостройках выросла на 15-18%, а учитывая, что в следующем году инфляционные риски по части роста цен на стройматериалы продолжают возрастать, так что можно предположить, что ценник на жилье также поднимется — возможно, не так резко, как в 2020, но рост в диапазоне 10-12% неизбежен.

Что касается прогнозов, то в 2021 году многое будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в стране и мире, отмечает Алим Бишенов. В случае, если массовая вакцинация способствует заметному снижению новых случаев заражения, то деловая активность начнет нарастать, поэтому ставки на качественное арендное жилье могут расти более заметно. Можно предположить, что в мегаполисах динамика роста может варьироваться от 5 до 10%, в небольших городах и туристических центрах — в диапазоне до 5-7% в зависимости от сезона. По словам эксперта, на ценообразование будет также влиять ситуация с безработицей и ростом доходов населения — без стабилизации этих двух факторов спрос на арендное жилье может вновь приостановиться.

Россиянам, которые планируют переехать в крупные города, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов советует искать жилье заранее. Им нужно либо договориться с собственниками, заключить договор и внести предоплату, либо найти хорошего риелтора, который поможет оперативно найти жилье в короткие сроки. В любом случае, чем раньше будущий съемщик позаботится о жилье — тем дешевле для него будет аренда.

Цены на квартиры всегда подчиняются одной тенденции — растут вслед за спросом (а он будет, так как после кризиса пойдет процесс восстановления экономики и появятся новые вакансии). Второе немаловажное условие — цены растут быстрее в крупных городах, нежели небольших населенных пунктах, из которых постепенно произойдет отток рабочей силы.

Есть и еще несколько факторов, с которыми напрямую связаны цены на аренду жилой недвижимости. Во-первых, их можно считать производной от стоимости квартир и, соответственно, при росте цен на покупку жилья разумно ожидать и рост стоимости его аренды.

Но в то же время, из-за эпидемии Covid работодатели стали привыкать к работе сотрудников удаленно. Так что необходимость жить в крупных городах, чтобы хорошо зарабатывать, может у многих людей исчезнуть. То есть возможно появление долгосрочного тренда на падение спроса на аренду, полагает Артем Тузов. В связи с этим стоит ждать падения стоимости аренды, а не роста.