Лондон и Брюссель смогли прийти к консенсусу и, заключив сделку, избежали так называемого жесткого сценария, тем самым подготовили почву для построения новых отношений со своим крупнейшим торговым партнером. Напомним, с момента референдума о выходе Королевства из ЕС прошло уже более четырех лет.

Нельзя недооценивать важность этого момента с точки зрения истории, ведь Великобритания становится первой страной, которая вышла из состава Евросоюза.

Заключение сделки «разрешило вопрос, который десятилетиями терзал нашу политику», — заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг.

С политической точки зрения, Великобритания, как считается, обретет большую независимость, при этом избежав экономических потрясений.

Главным преимуществом сделки, безусловно, является договоренность о нулевых тарифах и квотах, что позволит экспортерам обеих стран вздохнуть с облегчением, ведь в случае выхода без сделки им пришлось бы столкнуться с дополнительными расходами. Правда, это не относится к сфере услуг, на которую приходится около 80% экономики Великобритании, также это не касается и сектора финансовых услуг.

Но после Брексита Лондон, судя по всему, будет терять роль финансового центра Европы. Отметим, что такие гиганты банковского сектора, как JP Morgan Chase и Goldman Sachs Group Inc. уже перевели около 7500 сотрудников и 1,6 триллиона долларов активов из Великобритании. Многие другие финансовые организации также решили существенно сократить свое присутствие в британской столице.

Если бы сделка не была достигнута, уже с 1 января стороны должны были бы работать по правилам Всемирной торговой организации, и такой сценарий, по оценкам экспертов, в ближайшие годы привел бы к заметному сокращению экономики, в первую очередь Великобритании.

Стоит отметить, что торговое соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и ЕС в ближайшие дни, но, скорее всего, здесь никаких сюрпризов уже не будет.

Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown, уверена, что сделка с ЕС будет способствовать ускоренному восстановлению экономики, которая пережила серьезный спад в 2020 году — ее слова приводит CNBC.

Действительно, если ситуация в мировой экономике стабилизируется, удастся остановить распространение пандемии, и не будет новых потрясений, то соглашение по Brexit, в первую очередь, будет способствовать росту инвестиций и росту уверенности. Не стоит забывать, что экономические субъекты долгое время находились в подвешенном состоянии и не спешили вкладывать деньги в те или иные проекты.

Один из важных вопросов, который, как считается, застопорил заключение сделки на финальном этапе, это рыболовство. Принято решение ввести так называемый переходный период продолжительностью пять с половиной лет, в течение которого рыболовные суда ЕС по-прежнему будут иметь доступ к водам Великобритании. После этого переговоры по квотам на вылов рыбы будут проводиться ежегодно.

Это однозначно компромисс, поскольку данный период длиннее, чем первоначально настаивал Борис Джонсон, но короче, чем предложенные ЕС 10 лет.

Добавим, реакция рынка на заключение соглашения была сдержанной. Во-первых, в четверг в Европе был предпраздничный день, и активность на биржевых площадках была минимальной, во-вторых, событие в последние дни было ожидаемым, и уже, по сути, отыграно рынком.

Тем не менее, курс британского фунта к американскому доллару еще за неделю до объявления о сделке поднялся до максимальных отметок с мая 2018 года — и 1,36 доллара за 1 фунт стерлингов. И затем вновь достиг этого значения 24 декабря, снизившись через день до 1,35 GBP/USD.