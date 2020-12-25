ФБК сообщает о возбуждении уголовного дела против Соболь

На юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заведено уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (часть 2 статьи 139 УК), рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения», - написал Жданов. Он уточнил, что к Соболь сегодня утром пришли правоохранители для проведения у нее обыска, сама юрист была отправлена в московское управление Следственного комитета на допрос. Статья, по которой рассматривается наказание для Соболь, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В настоящий момент сообщается, что с ней нет связи, однако, мужу и дочери Соболь разрешили покинуть квартиру.

21 декабря оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube канале ролик, в котором приводится запись телефонного разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, по словам Навального, входил в группу сотрудников службы, якобы пытавшихся отравить его в Томске в августе 2020 г.

В ФСБ позже сообщили, что разговор Навального с Кудрявцевым является подделкой с применением способа подмены номера абонента. Данная методика, по словам сотрудников службы, давно используется иностранными спецслужбами, что позволяет исключить возможность установки реальных участников разговора.

В тот же день, 21 декабря, Любовь Соболь была задержана возле дома, где якобы проживает Кудрявцев. Ранее она позвонила в дверь его квартиры. После задержания полицейские провели допрос Соболь в рамках доследственной проверки по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища.

