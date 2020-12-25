ФРП одобрил рекордный заем компании «Томмолоко» для повышения производительности труда

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил производителю продуктов питания - компании «Томмолоко» из Белгородской области в рамках программы «Повышение производительности труда» заем на 300 млн рублей под 1% годовых, сообщается в пресс-релизе фонда.

Ожидается, что привлечение заема ФРП позволит повысить производительность труда за счет модернизации устаревшего оборудования, автоматизации технологических процессов, внедрения решений по сокращению потерь и экономии энергоресурсов. В проект в общей сложности будет вложено 775,7 млн рублей.



«Томмолоко» является заводом по производству молочной продукции. Завод выпускает молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, масло, сметану под марками «Томмолоко» и «Молочная поляна». При помощи заема предприятие сможет увеличить объемы производства молочной продукции в 1,6 раза, а также сократить суточные потери сырья на 1200 кг, снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить производительность труда на 30%.



Уточняется, что «Томмолоко» станет первым предприятием в стране, которое получить заем ФРП по программе «Повышение производительности труда», которая распространена на все предприятия пищевой промышленности.

В рамках программы «Повышение производительности труда» предоставляются заемы до 300 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях. Для того, чтобы получить заем, компании необходимо иметь налаженное производство в своем регионе, а также быть участником региональной программы повышения производительности труда.

