Историк Соколов приговорен к 12,5 годам заключения

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 12,5 годам строгого режима историка Олега Соколова по делу об убийстве его гражданской жены Анастасии Ещенко.

Гособвинение потребовало приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы, а защита просила назначить наказание в виде восьми лет заключения.

В ноябре 2019 года Олега Соколов застрелил Анастасию Ещенко и расчленил ее труп. При попытке утопить останки в реке Мойка Соколов оказался в воде и не смог самостоятельно выбраться, после чего был задержан правоохранителями.

Олег Соколов является специалистом по истории Франции эпохи Наполеона. За свои научные изыскания он был удостоен высшей награды Франции – ордена Почетного легиона. Кроме того, Соколов является одним из основателей военно-исторической реконструкции в СССР.