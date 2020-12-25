Количество товаров и услуг на Портале поставщиков достигло миллиона – заммэра Москвы Ефимов

Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) на столичном Портале поставщиков достиг одного миллиона позиций, большая часть позиций была загружена в течение 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема, а каталог стандартных товарных единиц запущен в 2018 году. Стандартная товарная единица (СТЕ) – позиция каталога товаров, работ и услуг, размещенная на портале.

«Сегодня на портале для заказчиков Москвы и ещё 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций, из которых 485 тысяч были заведены в систему по результатам обработки заявок от поставщиков, еще 515 тысяч сформированы на основании системного анализа востребованности продукции или услуг, среди всех государственных контрактов, заключаемых московскими заказчиками. Всего в 2020 году в каталог СТЕ было добавлено больше половины существующего ассортимента – 678 тысяч позиций, а общее количество поставщиков на портале сегодня превышает 206 тысяч», – сказал заместитель мэра.

Самыми активными поставщиками по добавленным позициям в этом году стали поставщики из Москвы и Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Преобладающие категории товаров на портале: учебная литература, запчасти для автотранспорта, бытовая техника, электроника, а в числе самых востребованных СТЕ оказались медицинские маски, антисептики для рук, бесконтактные инфракрасные термометры и лекарственные средства.

«Можно посмотреть динамику цен на товар или услугу, к тому же пользователи могут сравнить цены товаров с предложениями, размещенными на «Яндекс.Маркете», «Google покупках» и Едином агрегаторе торговли. Для каждого предложения приводятся срок и регион поставки. Так, заказчик имеет возможность получить исчерпывающую информацию о потенциальной закупке. Котировочная сессия на Портале длится от трех часов – это в разы быстрее, чем конкурентная закупка, что позволяет быстро и по наименьшей стоимости получить нужный товар», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Наполнением и актуализацией каталога занимается Аналитический центр города Москвы. «Ежедневно группа сотрудников нашего центра обрабатывает порядка 1,5 тысячи заявок на добавление продукции в каталог от поставщиков. В дальнейшем центр планирует принимать участие в создании и развитии новых разделов в каталоге, а также усовершенствовать инструменты модерирования», – уточнил генеральный директора центра Максим Иванов.