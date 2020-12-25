Курс доллара: рубль пошёл на резкий разворот

В четверг рубль мощно прибавил в обеих валютных парах в условиях закрытия большинства бирж в странах Западной Европы, а также укороченной работы американских бирж перед Рождеством, которое сегодня празднуют католики всего мира.

Начав торги на отметках 75,07 за доллар и 91,60 – за евро, к закрытию основной сессии Мосбиржи наша валюта заметно ускорила свой рост. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 74,02 руб., что сразу на 1,06 руб. ниже закрытия среды.

При этом вчера в моменте «американец» опускался ниже 74,00 – в 18:30 мск расчётами «завтра» он торговался по 73,98. Ещё сильнее в четверг просел евро – курс единой валюты ЕС составлял 90,17 руб. (-1,32 руб.).

Индекс доллара в четверг снижался на четверть процента, а основные потери он понёс в паре с фунтом, который заметно укрепился после того, как стало известно, что ЕС и Великобритания согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. В частности, в соглашении отмечается, что Брюссель и Лондон подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах.

Теперь для его вступления в силу оно должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и ЕС. Напомним, главной проблемой переговоров было право стран Евросоюза на рыболовство в водах Великобритании – Лондон категорически отказывался идти на уступки в этом вопросе.

Прогноз экспертов по курсу рубля

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что вчерашний день рубль начал слабо, но затем в паре с долларом уверенно пробил отметку в 75,00, а потом и в 74,00. А в паре с евро - с лёгкостью преодолел уровень в 91,00.

По мнению эксперта, национальную валюту в четверг поддержали мировые цены на «чёрное золото», а также налоговый период. Кроме того, за рубль сейчас играет тот фактор, что на предстоящих новогодних каникулах россияне из-за пандемии коронавируса в основном останутся дома.

«Поэтому традиционного интереса к зарубежной валюте, в том числе к доллару и евро, не наблюдается. Это среди прочего положительно влияет на курсовую динамику. Всё это позволяет надеяться на то, что уже очень скоро пара доллар-рубль вернётся в диапазон 72,00-73,00», – предположил Кочетков.

Дмитрий Полин из Profinance.ru отметил, что позитивное влияние на курс рубля оказали новости о скором заключении торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом. Это привело к подорожанию британского фунта, который потянул за собой весь риск, включая нефть. В свою очередь подскочившее в цене «чёрное золото» стало драйвером для укрепления рубля. Между тем доллар пошёл глобально вниз.

«Также нужно помнить о «тонком» рынке с 27 по 31 декабря, когда на форексе часто происходят непроизвольные сильные движения в силу низкого объёма торгов. Поэтому сегодня, а также в начале следующей недели можно ждать дальнейшего укрепления рубя», – сказал Полин.

Константин Кочергин из банка «Восточный» отметил, что помимо позитивных для всего риска, в том числе и для рубля, новостей о согласовании условий торговой сделки между Лондоном и Брюсселем, в пользу российской валюты выступают также такие факторы, как пик налогового периода, который приходится на сегодня, ожидания сезонного улучшения платежного баланса в первом полугодии следующего года, а также надежды на скорое восстановление глобальной экономики.

Дмитрий Полевой из компании «Локо-инвест» подчеркнул, что при отсутствии нерезидентов локальный спрос на валюту совсем незначительный, а это играет за рубль.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что наша валюта вчера проигнорировала информацию о возможности санкций Вашингтона против «Северного потока – 2». По его мнению, курсовая динамика отреагирует на это лишь в том случае, если под санкции США попадёт непосредственно «Газпром».

«А вот угрозы, которые звучат из-за океана в адрес европейских компаний вызовут только волну негодования у политиков Старого Света. Поэтому маловероятно, что обещания Вашингтона вонзить нож в российский проект, ослабят рубль, по крайней мере в ближайшей перспективе. В этой связи серьёзных рисков для нацвалюты пока мы не видим. Наш прогноз: пара доллар-рубль до конца этого года будет находиться в коридоре 73,50-75,00», – резюмировал эксперт.