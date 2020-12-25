Мишустин: до весны в медучреждения поступят 6,5 млн доз «Спутник V»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в медицинские учреждения страны в январе-феврале 2021 года, сообщает ТАСС.

«Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе - феврале в медицинские учреждения по нашим расчетам поступят почти 6,5 млн доз препарата. Это очень хорошо», - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.

24 декабря 300 тыс доз вакцины «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину, которая днем ранее одобрила применение российской вакцины от коронавируса.