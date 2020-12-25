Московские автошины популярны в Германии, а шоколад – в азиатских странах – заммэра Ефимов

Московские производители увеличили экспорт продукции на треть за первые 10 месяцев 2020 года. Больше всего товаров – четверть от всего объема – направляется в Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несырьевой неэнергетический экспорт включает в себя промышленный экспорт и экспорт продукции агропромышленного комплекса. За первые десять месяцев 2020 года рост промышленного экспорта столицы составил 40% и достиг объема в 28,26 млрд долларов, а экспорт продукции АПК вырос на 24,9% с 2,36 до 2,95 млрд долларов. Московская продукция сегодня представлена по всему миру и экспортируется в 178 стран», - рассказал заместитель мэра.

Также крупными закупщиками являются Гонконг, Германия и Турция. Самыми популярными товарами, которые Гонконг закупил у Москвы, стали коммуникационная аппаратура, механическое оборудование и комплектующие к нему. В Германию Москва экспортировала пневматические шины и автотехнику. Московский экспорт в Турцию представлен полипропиленом и полиэтиленом и неорганическими красителями. В структуре экспорта АПК ведущие позиции за шоколадными изделиями, популярными в азиатских странах, кормами для животных, который продают в страны СНГ, а продукты на основе муки или молока и мучные кондитерские изделия экспортируются в Монголию и Вьетнам.

«Так, столичных шоколадных изделий было экспортировано на сумму в 68,56 млн долларов – рост их закупок составил 8%, готовых кормов для животных на 55,55 млн долларов, рост на 11%, продуктов на основе муки или молока, включающих тесто и детское питание, на сумму в 54,8 млн долларов, рост на 18%, мучных кондитерских изделий и хлеба на 54,14 млн долларов, рост на 18%. Рассматривая экспорт агропромышленного комплекса в разрезе отраслей наибольший рост в сравнении с периодом январь-октябрь 2019 года демонстрирует пищевая и перерабатывающая промышленность с динамикой роста в 11,6%, а также мясная и молочная промышленность с наибольшим ростом среди отраслей – на 28,5%», - отметил глава департамента инновационной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Для реализации национального проекта «Международная кооперации и экспорт» и повышения экспорта столичных компаний департаментом инновационной и промышленной политики был создан Центр продвижения и развития экспорта «Моспром». «По итогам 10 месяцев 2020 года задача по росту объема экспорта АПК была выполнена на 92%, а экспорт промышленных предприятий Москвы превысил план на 21%», - подчеркнула генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова.