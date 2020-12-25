Цена на нефть штурмует отметку в $55 после сделки по Brexit

Утром 25 декабря цена на нефть растет на новостях о заключении накануне 24 декабря торговой сделки между Великобританией и Евросоюзом, которая уводит Лондон от жесткого Brexit. На 8:21 по московскому времени цена на европейской сессии на сорт Brent снижалась до уровня $50,59. На американской сессии цена вернулась к уровню $51,28, сообщает «Финмаркет».

Накануне торги по марке Brent завершились повышением на 0,31%, до отметки $51,28. Цена находилась в коррекционной фазе после роста до $51,74 за баррель на новостях о падении запасов в США, что вселяет определенную надежду на повышение до $55, считают аналитики отрасли.

Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent с поставкой в феврале выросли на $0,4 по отношению к закрытию предыдущей сессии до $51,6 за баррель, западно-техасский сорт WTI также с поставками в феврале подорожал на $0,34 до $48,46 за баррель.

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, «падение доллара США также поддержало цены на энергоносители». Он уточняет, что американская валюта упала на фоне резкого роста курса британского фунта после сделки по Brexit, а также ожиданий выступления британского премьера Бориса Джонсона.

