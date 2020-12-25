Пандемия заставила сократить военный бюджет и бюджет на перевооружение армии

На фоне проблем экономики РФ из-за последствий пандемии власти ощутимо сократили военные расходы бюджета, заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на ее слова, бюджет России на оборонные нужды в 2021-2023 годах сокращен Минфином на 10%, а на госпрограмму вооружения (ГПВ) — на 5%.

По словам Шевцовой, в целом формирование бюджета шло в условиях жёстких ограничений, связанных, в первую очередь, с мероприятиями по противодействию коронавирусу. При этом, подчеркнула она, в целом принятый на ближайшую трехлетку оборонный бюджет «гарантирует исполнение планов по строительству и развитию Вооруженных сил РФ в параметрах, определенных верховным главнокомандующим, и позволит выполнить все стоящие перед армией и флотом задачи по обеспечению безопасности нашей страны».

Замминистра добавила, что секвестру не подлежат расходы на обеспечение социальных гарантий и медицинское облуживание, так же не затронуты малобюджетные направления расходов. «Будет производиться и ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам на уровень инфляции», — добавила Татьяна Шевцова.

Парадоксально, но при очевидных успехах нашей страны в укреплении обороноспособности и разработке современных видов вооружений, последние три года шло сокращение военных расходов: с 2017 по 2019 годы снижение составило порядка 3,5%, отмечает преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. В результате, в 2019 году Россия перестала входить в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону, уступая США, Китаю, Саудовской Аравии, Индии и Франции.

Ранее, отмечает он, в целях обеспечения безопасности и поддержания баланса сил на мировой арене предполагалось в 2020-2022 годах последовательно наращивать военные расходы,

Но спад в экономике и переход к дефицитному государственному бюджету сделали необходимым пересмотр его расходной части. А учитывая, что затраты на обеспечение безопасности государства составляют порядка 30% государственного бюджета (в том числе по закрытым статьям), существенное сокращение военных расходов выглядит данью экономической необходимости.

Важно, обращает внимание эксперт, что половина экономии приходится на главные статьи расходов военного бюджета — при сохранении всех социальных гарантий. Данная мера является вынужденной и во многом носит технический характер, имеет целью уменьшить давление на расходную часть бюджет страны. Сокращение военных расходов не приведет к дополнительным бюджетным перераспределениями и не превратится в устойчивый принцип формирования государственного бюджета, считает он.

К 2023 году, по мере перехода отечественной экономики в фазу роста и возврата к профициту бюджета, следует ожидать восстановления прежнего уровня военных расходов и возврата к планам их увеличения, уверен Анатолий Гожий. Необходимость наращивания трат на обеспечение безопасности нашего государства диктуется общим уровнем расходов на военные нужды в мире и современными геополитическими реалиями.

Вообще, возможность ужать военные расходы появилась именно теперь, поскольку пик финансовых потребностей на разработку новейших вооружений был запланирован заранее и пройден в предыдущие годы, отмечает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Знаменитое уже на весь мир и абсолютно пока что уникальное гиперзвуковое оружие способно преодолеть любую ПРО, оно становится на боевое дежурство и создаёт изрядный запас прочности, а не просто поддерживает баланс.

Разумеется, признает аналитик, новые разработки продолжатся и по обычным видам вооружения, а также по нестандартным асимметричным решениям, но они уже не будут столь затратными. Приоритетом военного бюджета станут пока что более будничные задачи: сохранение и индексация денежного довольствия военнослужащих, чтобы обеспечить людям в погонах достойный уровень жизни выше среднего по стране. Наверняка не будут сокращены, а в дальнейшем будут и увеличены и средства на решение квартирного вопроса для офицеров, считает он.

Десятилетие назад, когда случилась известная размолвка между Дмитрием Медведевым и Алексеем Кудриным, и в результате последнему пришлось покинуть министерство финансов, напоминает аналитик, камнем преткновения стали именно решения, связанные с потребностью увеличения военных статей бюджета. Это было сделано на опережение, а значит вовремя, но на долгосрочную перспективу Россия никогда и не стремилась к постоянному увеличению доли ВВП, которую ей приходится выделять на военные нужды.