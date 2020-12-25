Песков не исключает, что 31 декабря станет выходным днем и в 2021 году

В этом году правительство не будет переносить один день от новогодних праздников на 31 декабря, однако, в 2021 году такой вариант возможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа», - заявил Песков. Он отметил, что после предложения президента РФ Владимира Путина сделать выходным 31 декабря, рекомендации последовало почти 90% регионов, но многие россияне будут работать из-за производственной необходимости.



23 декабря российский президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. После этого, почти 90% регионов призвали работодателей дать россиянам отдохнуть в последний день года, с сохранением заработной платы.



До этого более 30 субъектов РФ, среди которых Бурятия, Белгородская, Вологодская, Орловская, Саратовская, Московская, Мурманская, Волгоградская области, а также Санкт-Петербург, объявили 31 декабря нерабочим днем. 24 декабря выходным днем 31 декабря было объявлено в 20 регионах, включая Москву.

