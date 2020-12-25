Решение по опреснению воды в Крыму примут в 2021 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, заявил, что окончательное решение о строительстве систем опреснения воды в Крыму может быть принято в первые месяцы 2021 года, сообщает «Интерфакс»

«Параллельно с бурением ведем расчеты по возможности применения систем опреснения воды. Считаем эту меру крайней. Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. На случай, если на найдем, места, где будут стоять установки, их стоимость, предпроектные решения у нас уже все готовы. Ждем буквально доразведку, еще два-три месяца в первом квартале добурим, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению», сказал Хуснуллин.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове построят установку по опреснению морской воды. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму.

В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымским канал, по которому вода из реки Днепр поступала в Крым и обеспечивала около 85% потребностей полуострова в пресной воде.