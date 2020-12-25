Экс-главу Серпуховского района Шестуна приговорили к 15 годам строго режима

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун приговорен Подольским городским судом Московской области к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Обвинение просило для Шестуна наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Кроме того, прокуратура запросила у суда взыскание с него штрафа в размере 50 млн руб., а также в размере 64 млн руб. в пользу одной из потерпевших сторон.



«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в решении суда. Приговор огласила судья Татьяна Юферова

Александр Шестун был арестован в 2018 году по обвинению в создании 47 коммерческих организаций, используемых экс-чиновником для получения личной выгоды и приобретения земельных участков по заниженным ценам.



По версии следствия, преступления совершались в годы нахождения Шестуна на посту главы района, в период с 2003 по 2018 год. Генпрокуратура выяснила, что на эти доходы осужденный приобрел в Серпуховском районе 676 объектов недвижимости, а также, пользуясь служебным положением, получил 9,9 млн руб. взяток от главы МКУ Серпуховского муниципального района «Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Татьяны Гришиной. В общей сложности у Шестуна и его помощников было изъято недвижимости, машин и другого имущества на сумму более 11 млрд руб.

