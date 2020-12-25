В американском городе взорван заминированный автомобиль

В столице американского штата Теннеси, городе Нэшвилл в 6:30 утра (15:30 по московскому времени) произошел взрыв заминированного автомобиля. Местный полицейский департамент назвал взрыв «преднамеренным действием» и заявил, что ведет расследование совместно с ФБР и с Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

На видео с места происшествия, которое показал телеканал FoxNews, видны поваленные деревья и разрушенные фасады зданий по обе стороны улицы, где произошел взрыв.

По сообщению телеканала NBC госпитализированы три человека, пострадавшие в результате взрыва.