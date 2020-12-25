В Крыму прокомментировали планы Киева сорвать проект опреснения воды

Намерение властей Киева сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью», сообщил глава крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА «Новости».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в свою очередь, что Киев в курсе планов Москвы по опреснению воды в Крыму. Дипломат заверил, что украинская сторона будет всячески препятствовать реализации проекта «большой международной компании», которую намерены привлечь крымские власти.



«Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность», - сказал Гемпель. Он сравнил политику Украины с «куклой в кукольном театре, которая делает конвульсивные движения». Парламентарий уверен, что своей агрессивной политикой по отношению к крымчанам, украинские власти нарушают все международные нормы.

Ранее о готовности приступить к строительству опреснителей в Крыму заявил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что первые опреснительные установки, которые избавят полуостров от дефицита воды, будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района и Ялте для снабжения пресной водой Симферополя. По словам Аксенова, подрядчик готов уже в январе приступить к строительству опреснителей и завершить проект за 14-15 месяцев.

Украина обеспечивала Крым на 85% пресной водой через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После возвращения полуострова в состав России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

