В России ввели карантин для прибывших из Великобритании

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым все прибывшие в страну из Великобритании обязаны в течении 14 дней соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Постановление вступает в силу с 26 декабря 2020 года.

22 декабря Россия на неделю приостановила авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения в Англии нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% более заразная, чем первоначальный вариант. Однако, по его словам, нет данных, что эта мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания и отличается более высокой смертностью.