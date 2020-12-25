В России за сутки выявлено более 29 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост больных COVID составил 29 018 пациентов, передает оперштаб по борьбе с заболеванием. Сообщается, что показатель стал очередным антирекордом для России с начала эпидемии. Днем ранее сообщалось о рекордных 29 935 заболевших. Нарастающим итогом в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2,4 млн человек успешно перебороли заболевание, в том числе 27 397 пациентов были выписаны из российских больниц за последние сутки. Число летальных исходов за последние 24 часа достигло 563 человек с коронавирусом. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 53 тыс.

В Москве за сутки выявили 7315 случаев коронавируса. За весь период в столице зарегистрировано около 772 тыс. случаев заражения COVID, более 593 тыс. пациентов выздоровели, 10,7 тыс. человек скончались, под наблюдением врачей остаются 167 тыс. москвичей.

На втором месте находится Санкт-Петербург (+3 751), на третьем - Московская область (+1576). В пятерке - Нижегородская область (+505) и Псковская область (+416). В десятку вошли Свердловская область (+403), Воронежская область (+391), Ростовская область (+388), а также Карелия и Архангельская область, где выявлено по 375 новых больных COVID.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, продолжает оставаться на четвертом месте в мире по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией после США (18,6 млн случаев), Индии (10,1 млн случаев) и Бразилии (7,4 мл случаев). После РФ расположились Франция (2,5 млн случаев) и Великобритания (2,2 млн случаев).

